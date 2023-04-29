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Gündem Erdoğan rahatsızlanmadan önce baklava ikram eden kadın konuştu!
Gündem

Erdoğan rahatsızlanmadan önce baklava ikram eden kadın konuştu!

Yeniakit Publisher
2023-04-29 07:40:00 -

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sakarya’da bir kadının ikram ettiği baklava nedeniyle rahatsızlandığı, kadının ise gözaltına alındığı öne sürüldü. Gözaltı iddialarını yalanlayan Hatice Feyza Kahraman, ikram sırasındaki şaşırtan detayları anlattı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın rahatsızlığı Türkiye’nin gündemine oturdu. Erdoğan’ın midesinden rahatsız olduğu belirtilirken kendisinin önceki gün Sakarya’da bir kadının ikram ettiği baklava nedeniyle rahatsızlandığı, kadının ise gözaltına alındığı öne sürüldü.

Erdoğan’a baklava ikram eden Hatice Feyza Kahraman’a halktv muhabirleri Seyhan Avşar ve Dinçer Gökçe ulaştı.

Önce Erdoğan sonra korumaları yedi

Hatice Feyza Kahraman Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sakarya’ya gelmesi üzerine yaptıkları baklavaları ona ikram ettiğini belirterek, “Sakarya’ya geldiği günde önce kuzenim baklava ikram etti. Üstüne ayran içti. 50 dakika sonra da çay ve fındık ikram ettim. Hatta ben, ‘tatmadan yediniz’ dedim. Sağ olsun o da ‘sizlere güveniyorum’ diyerek karşılık verdi. Daha sonra korumaları da baklavayı yedi. Ancak ben korumalara ‘tattırmadan başkanıma nasıl yedirirsiniz’ dedim. Bizler iyi niyetli insanlarız. Ya Allah korusun başkanım kötü insanlara denk gelseydi ne yapardık” dedi.

Kimseye bir şey olmadı

“Böyle bir olaydan gözaltına alındığımız iddiası ise doğru değil” diyen Kahraman, “Böyle bir şeyden alınmamız akıl dışı olurdu. O baklavadan, yiyeceklerden herkes yedi. Daha sonra bizler de yedik. Kimseye bir şey olmadı” diye konuştu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

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Yorumlar

DRSNN

KORUMALAR TADMADAN SU BİLE İÇMEMESİ GEREK REİS İSLAM DÜNYASI İÇİN ÖNEMLİ

Ahmet

Amatörce tavırlar bunlar amman dikkat Reisi her bakından korumaya alın bir şey olursa Allah göstermesin ülkemiz hayatımız biter
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