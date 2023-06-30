Erdoğan, Putin’i de camiye sokmayı başardı! Şu işe bakın

“İsveç'te Kurban Bayramı'nın birinci günü Kuran yakılırken, Putin'in Dağıstan'daki Cuma Camii'ni ziyaret edip Kuran'ı göğsüne basarak verdiği mesajın asıl muhatabının Türk halkı ve Erdoğan olduğunu görmemek için kör olmak lazım” tespitini yapan Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, “Erdoğan, seçim dönemindeki içerideki rakiplerine yaptığı gibi Putin'i de camiye sokmayı başardı” dedi. Altınok, dikkat çekici yazısında şunları kaydetti:

“11-12 Temmuz'da Litvanya'da NATO Zirvesi var. Ve bu zirvenin yıldızı şüphesiz ki Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan olacak. Geçen yıl Roma'da olduğu gibi...

Zira Zirve'nin iki ana gündemi var.

Biri paktın, "baş düşman" ilan ettiği Rusya. Wagner komutanının isyanı sonrası dizginleri eline alan Putin, Tahıl Koridoru'nu gündeme getirerek Zirve'yi domine etmekten geri durmayacağını gösterdi. Takvim yaklaştıkça enerji meselesi gibi diğer kozlarını da masaya sürecek.

Vilnius'taki toplantının ikincisi gündemi de Rusya ile bağlantılı... NATO'nun genişlemesi ve Türkiye'nin PKK ve FETÖ desteğinden ötürü şerh koyduğu İsveç'in NATO'ya üyeliği.

Yalnızca İsveç meselesinde değil, Rusya konusunda da kilit ülke Türkiye.

Çünkü NATO üyesi olup da Putin'in güvendiği, samimi bir diyalog kurduğu tek lider Erdoğan. Tahıl koridoru, esir takası gibi insani konularda neler yapabileceğini tüm dünyaya gösterdi.

İsveç'te Kurban Bayramı'nın birinci günü Kuran yakılırken, Putin'in Dağıstan'daki Cuma Camii'ni ziyaret edip Kuran'ı göğsüne basarak verdiği mesajın asıl muhatabının Türk halkı ve Erdoğan olduğunu görmemek için kör olmak lazım.

Erdoğan, seçim dönemindeki içerideki rakiplerine yaptığı gibi Putin'i de camiye sokmayı başardı.”



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