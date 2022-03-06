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Siyaset Erdoğan-Putin görüşmesi sona erdi
Siyaset

Erdoğan-Putin görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki telefon görüşmesi sona erdi.

Yeniakit Publisher
2022-03-06 14:18:00 - 2022-03-06 15:00:32
Erdoğan-Putin görüşmesi sona erdi

Başkan Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in arasındaki kritik telefon görüşmesi sona erdi. Yaklaşık bir saat süren görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın dün yaptığı açıklamada Başkan Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşeceğini bildirmişti. Sözcü Kalın, "Acil ateşkes için Türkiye üzerine düşeni yapmaya hazır" dedi.

Kalın, "Rus tarafının müzakere masasına şans vermesi gerekiyor. Ne mesaj vermek istiyorlarsa verildi. Daha fazla zarar verilmemeli. Masada müspet sonucun çıkmasına müsaade etmeleri gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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