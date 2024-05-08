Erdoğan-Özgür Özel görüşmesinin ardından dikkat çeken iddia! Büyük ihtimalle bu olacak

Mahmut Övür, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in görüşmesinin Türkiye için “yeni bir siyasi iklim” anlamına geldiğini belirtti. “Süreç sabote edilmezse büyük ihtimalle gelecekte, ‘her sosyal kesimden oy almayı hedefleyen ve birbirini düşmanlaştırmayan’ iki büyük partinin siyasi yarışına tanık olacağız” diyen Övür, Sabah gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

“Başkan Erdoğan ile CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel'in sadece görüşüyor olmaları bile siyasetteki gerilimi azaltmaya yetti.

(…) Buna AK Parti'nin de CHP'nin de hatta iç cephenin güçlenmesi için Türkiye'nin de ihtiyacı vardı. Özgür Özel'in şu sözü tam da bunu anlatıyor:

"Dışarıda Türkiye'nin, içeride partimizin çıkarını seslendireceğiz."

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Bu yeni bir siyasi iklim demekti. Süreç sabote edilmezse büyük ihtimalle gelecekte, "her sosyal kesimden oy almayı hedefleyen ve birbirini düşmanlaştırmayan" iki büyük partinin siyasi yarışına tanık olacağız. Süreç doğası gereği 90'larda bir araya getirilen DYP-SHP koalisyonuna da, 7 Haziran 2015 seçimleri sonrası "mutabakat hükümeti" zorlanmasına da benzemiyor. (…)”