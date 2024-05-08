  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sosyal medya soytarısını rezil eden çocuk viral oldu! Hükümet düşmanlığı yapan kadın ağzının payını aldı

Cem Garipoğlu'nun elindeki mor lekelerin sırrı ortaya çıktı! Meğer o lekeler…

CHP’den bir liyakat örneği daha! Belediye başkan yardımcılarından biri kayınbiraderi biri bacanağı

Fransa’da lise öğrencilerinin aldığı karar “Gazze'de ateşkes sağlanana kadar derslere girmeyeceğiz.”

Paşinyan'dan Türkiye ve Azerbaycan açıklaması!

CHP kendi vekilini Saadet’te unuttu! 5 aydır ne arayan var ne de soran

İzmir'de HDP parti binasından çıkanlar şaşırtmadı! PKK için bağış kutusu ve dağa gönderilenlerin listesi

CHP’de skandal akraba atamaları! Hizmet bahane ballı koltuklar şahane

8 Mayıs 2024: Günün Âyet ve Hadisi

8 Mayıs 1735: Mirzâzâde Şeyh Mehmed Efendi'nin vefatı (Şeyhülislam)
Medya Erdoğan-Özgür Özel görüşmesinin ardından dikkat çeken iddia! Büyük ihtimalle bu olacak
Medya

Erdoğan-Özgür Özel görüşmesinin ardından dikkat çeken iddia! Büyük ihtimalle bu olacak

Yeniakit Publisher
2024-05-08 13:20:00 -
Erdoğan-Özgür Özel görüşmesinin ardından dikkat çeken iddia! Büyük ihtimalle bu olacak

Mahmut Övür, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in görüşmesinin Türkiye için “yeni bir siyasi iklim” anlamına geldiğini belirtti. “Süreç sabote edilmezse büyük ihtimalle gelecekte, ‘her sosyal kesimden oy almayı hedefleyen ve birbirini düşmanlaştırmayan’ iki büyük partinin siyasi yarışına tanık olacağız” diyen Övür, Sabah gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

Mahmut Övür, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in görüşmesinin Türkiye için “yeni bir siyasi iklim” anlamına geldiğini belirtti. “Süreç sabote edilmezse büyük ihtimalle gelecekte, ‘her sosyal kesimden oy almayı hedefleyen ve birbirini düşmanlaştırmayan’ iki büyük partinin siyasi yarışına tanık olacağız” diyen Övür, Sabah gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

“Başkan Erdoğan ile CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel'in sadece görüşüyor olmaları bile siyasetteki gerilimi azaltmaya yetti.

(…) Buna AK Parti'nin de CHP'nin de hatta iç cephenin güçlenmesi için Türkiye'nin de ihtiyacı vardı. Özgür Özel'in şu sözü tam da bunu anlatıyor:

"Dışarıda Türkiye'nin, içeride partimizin çıkarını seslendireceğiz."
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bu yeni bir siyasi iklim demekti. Süreç sabote edilmezse büyük ihtimalle gelecekte, "her sosyal kesimden oy almayı hedefleyen ve birbirini düşmanlaştırmayan" iki büyük partinin siyasi yarışına tanık olacağız. Süreç doğası gereği 90'larda bir araya getirilen DYP-SHP koalisyonuna da, 7 Haziran 2015 seçimleri sonrası "mutabakat hükümeti" zorlanmasına da benzemiyor. (…)”

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23