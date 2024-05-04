Erdoğan-Özgür Özel görüşmesine dair dikkat çeken çıkış! “Bundan hiç şüpheniz olmasın” diyerek tüm Türkiye’ye o detayı açıkladı

Milliyet gazetesi yazarı Zafer Şahin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özgür Özel’in 1.5 saati aşan görüşmesinin sadece Ankara’da değil, dünyada bile dikkatle takip edildiğini belirtti. “Bundan hiç şüpheniz olmasın” ifadelerini kullanan Şahin, yazısında şunları kaydetti:

“Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özgür Özel’in 1.5 saati aşan görüşmesi sadece Ankara’da değil… Yurt genelinde ve dünyada, hatta Washington’da bile dikkatle takip edildi. Bundan hiç şüpheniz olmasın.

İmamoğlu ekibinin Erdoğan ile görüşmeye giden Özgür Özel’in yanına eski ABD Büyükelçisi Namık Tan’ı almasını neredeyse şart koşması önemlidir.

Ayrıntı bütünü anlatır. İmamoğlu ile Özel arasında ciddi bir güven problemi var. Ve 2023’te çok istemesine rağmen Cumhurbaşkanı adayı olamayan İmamoğlu bu kez işi şansa bırakmak istemiyor. Ve Cumhurbaşkanlığına giden yolun CHP Genel Başkanlığından geçtiğini artık çok iyi biliyor.

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CHP’de sonbaharda yapılacak tüzük kurultayı önemli. Özgür Özel ve İmamoğlu arasındaki güven problemi aşılamazsa o kurultay da olmasa bile bu yıl içinde seçimli bir kurultay gündeme gelebilir. Ve İmamoğlu rotasını İstanbul’dan Ankara’ya çevirebilir. Bunu İstanbul Belediye Başkanlığı koltuğunu güvendiği bir isme bırakarak yapmak ister ama işler orada da biraz karışık.

İstanbul’da şimdiden 6 belediye başkanı İmamoğlu sonrası için ortak hareket ediyor. Bu ekibin öne çıkan ismi Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat. İmamoğlu’nun koltuğunu emanet etmek istediği isim ise bu ekibin dışındaki bir belediye başkanı.

Özgür Özel’in işi zor. Bir taraftan CHP’yi yönetecek, diğer taraftan iddialı ve hırslı iki belediye başkanını idare edecek… An itibariyle takımdan ayrı düz koşular yapan Kılıçdaroğlu’nu da unutmamak lazım. Kemal Bey hala CHP içi dengelerde hatırı sayılır bir güce ve etkinliğe sahip. Sonbaharda siyaset çok ama çok ısınacak.”