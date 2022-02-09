Erdoğan onu desin, Cem Yılmaz hemen dut yemiş bülbüle döner

Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, "Ünlülerin elektrik faturası tepkisi samimi mi?" başlıklı yazısında, Cem Yılmaz'a tarihi bir ayar verdi. "Yılmaz, yıllarca GSM şirketlerinin, bankaların reklamlarında oynarken, sinema biletlerinden daha çok pay almak için Şahan Gökbakar ile birlikte devlet büyükleriyle toplantılar yaparken hiç muhalif değildi" hatırlatmasında bulunan Tezel, "Şimdi ise siyasi konjonktürde bir değişim olma ihtimalinin hesabını yapıp duyarlı muhalifi oynuyor! Kendince manevralar yapıyor" dedi. İşte Tezel'in o bomba yazısı:

"Dünyada büyük bir enerji krizi yaşanıyor. Avrupa'da elektrik ve doğal gaza eşi benzeri görülmemiş zamlar yapıldı. Bizde de yüksek elektrik faturaları can yakıyor. Ama dar ve orta gelirli vatandaşlar, enerji krizine, Avrupa'daki faturalara değil, evine gelen faturaya bakar.

Hükümet elektrik faturalarında yeni bir düzenlemeye daha gidileceğini açıkladı.

Elektrik faturaları sosyal medyanın da gündeminde. Vatandaş isyan etmekte haklı. Ancak bazı sanatçılar vatandaşın isyanından duyar kasma derdinde. Vatandaşın halinden anladıkları da şüpheli!

Örneğin ünlü yazar Ahmet Ümit, bir elinde gaz lambası bir elinde rakı kadehi "Ne yapalım, gaz lambasını yakarım, rakımı içerim. Bu günler de geçer elbet, eşe dosta selam olsun..." diye tweet paylaştı.

Aslında fotoğraftaki en ucuz şey gaz lambasıydı. Masadaki güveçte karides ve rakının parasıyla birkaç ailenin elektrik faturası ödenir! Böyle bir ziyafet sofrasında ödenemeyen elektrik faturalarına dair gaz lambası imgesi kullanmak absürt olmuş. Yani şair burada karides güvece ekmek banar gibi duygu sömürüsü yapıyor!

TRİBÜNLERE OYNAMAK

Cem Yılmaz da hayat pahalılığını ve elektrik faturalarını eleştiren tweet'ler paylaştı. Eleştirmek onun da hakkı ama yorumlarında samimi mi, tartışılır!

Yılmaz, herkese laf yetiştireyim derken bazı haklı eleştiriler karşısında öfkelendi, kontrolü kaybetti. Ve "Bu yine üfledi mi lan?" diye cevap veren bir gence "Bu üniversiteli genç yarın yurttan atıldım Cem abi, lütfen RT diyecek. O zaman da benim cevabım hazır" diye tehditvari bir karşılık verdi. Hâlbuki "Bu yine üfledi mi lan?" sözü 'Kolpaçino'dan bir replik. Dolapdereli Sabri Abi'nin çok konuşan şoföre hitaben söylediği bir söz. Ama Yılmaz'ın kafası bunu anlamayacak kadar karışık bu aralar.

Yılmaz, yıllarca GSM şirketlerinin, bankaların reklamlarında oynarken, sinema biletlerin den daha çok pay almak için Şahan Gökbakar ile birlikte devlet büyükleriyle toplantılar yaparken hiç muhalif değildi! Kendi mahallesinde bile sessiz kaldığı için eleştiriliyordu.

Hatta Levent Kırca'nın "Taksim Gezi Parkı olayları sırasında attığı tweet'leri neden siliyorsun?" sözüne Cem Yılmaz, "İhtiyar seni ciddiyete davet ediyorum. Senin dengin değilim. Ben komedyenim..." diyerek rahmetli Kırca'yı aşağılamayı göze alacak kadar değişen siyasi konjonktürde mevki alma derdindeydi!

Şimdi ise siyasi konjonktürde bir değişim olma ihtimalinin hesabını yapıp duyarlı muhalifi oynuyor! Kendince manevralar yapıyor.

Cem Yılmaz, faturalar eleştirisinde samimi olsa "E araba almasını biliyon?" diyen takipçisine öfke kusmazdı! Boş boş tweet atmak yerine dayanışma ruhu sergilemek daha şık bir hareket olurdu.

Özetle vatandaş faturaları nasıl öderim derdinde, bunlar muhalif rolü kesme, tribünlere oynama derdinde!

Cem Yılmaz lüks arabalarını koyacak yer bulamıyor, Rahmi Koç gibi Miami'de marina kapatamadığına üzülüyor. Şahan desen Marmaris'te koca koyu kapatmış. Ahmet Ümit'e de rakı masasında duygu sömürüsü yapmak kalmış.

Ama bugün sinemadaki mısırdan daha çok pay alacaksınız, yeni kitabını okullarda dağıtalım desinler hemen sessiz moda geçerler! (...)"