  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset ‘Erdoğan öldü’ tezgahında 'Mason' parmağı!
Siyaset

‘Erdoğan öldü’ tezgahında 'Mason' parmağı!

Gazeteci yazar Abdulkadir Selvi, sosyal medyada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öldüğüne ilişkin algı yapan hesabın sahibinin, “büyük Mason locasının aktif bir üyesi olduğunun” tespit edildiğini yazdı.

Yeniakit Publisher
2021-11-08 09:10:00 -
‘Erdoğan öldü’ tezgahında 'Mason' parmağı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlığıyla ilgili spekülasyonların kaynağı tespit edildi. Abdulkadir Selvi, sosyal medyada Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öldüğüne ilişkin spekülasyon üreten hesabın sahibinin, “Büyük Mason locasının aktif bir üyesi olduğunun” tespit edildiğini yazdı.

Söz konusu paylaşımları yapan “Sarp” isimli kullanıcının Erdoğan’la ilgili “öldü, ölmüş, öldü mü?” şeklindeki sosyal medya paylaşımlarını Cüneyt Arkın gibi ünlü sanatçıların fotoğrafları ile servis ettiğinin belirlendiğini aktaran Selvi, şunları kaydetti:

Evinde arama yapıldı, cep telefonu ve bilgisayarına el kondu

- Erdoğan’la ilgili paylaşımları nedeniyle, U.S.Y. isimli şahsın adresinde arama yapılarak bilgisayarı ve cep telefonları incelemeye alındı. Bilişim şirketi sahibi olan U.S.Y. isimli şahsın, aynı zamanda ‘Büyük Mason Locası’nın aktif bir üyesi olduğu tespit edildi.

Neden kimliğini gizleme gereği duymadı?

- Peki Büyük Mason Locası’nın aktif bir üyesi olduğu belirlenen şahıs, neden kimliğini gizlemeden Erdoğan’ın hayatı üzerinden psikolojik savaşa soyundu. İsteseydi kendini gizleyebilirdi. Çünkü önemli bir bilişim şirketinin sahibi gözüküyor.

Mason locaları 'biz de varız' demek istedi

Bu sorunun cevabını aradığımda, ‘Mason locaları, Erdoğan’ı tasfiye operasyonunun içinde biz de varız mesajını vermek istemiş olabilirler’ yanıtını aldım.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın için kritik durum! 'Bunu bekliyorlar, çünkü...'
Ekonomi

Altın için kritik durum! 'Bunu bekliyorlar, çünkü...'

Kuyumcu Semih Soyat, altın fiyatlarının artmasını bekleyenlerin altın bozdurmadığını, altının düşmesini bekleyenlerin ise altın almadığını, ..
Muharrem İnce Memleket Partisi'nin adayını açıkladı
Siyaset

Muharrem İnce Memleket Partisi'nin adayını açıkladı

Gaziantep'te konuşan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, kendisini göstererek "Memleket Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı burada" de..
Meteoroloji tarih verdi! 10 ilde kar yağışı bekleniyor
Gündem

Meteoroloji tarih verdi! 10 ilde kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji'nin yayınladığı haftalık hava durumu raporuna göre, çarşamba günü Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Ağrı, Kars ve Ardahan'da; ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay