Erdoğan: O binanın nasıl terör gösterisi haline getirildiğini unutmadık

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Atatürk Kültür Merkezi'nin açılışını yaptı. Erdoğan, tören için AKM'ye eşi Emine Erdoğan ile geldi. Erdoğan'ı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile eşi kapıda karşıladı.

Erdoğan ve protokol heyeti içeri geçtikten sonra kurdeleyi keserek açılışı gerçekleştirdi. Erdoğan, kurdelenin parçalarının ve makasların günün hatırası olarak saklanmasını istedi. Erdoğan'ın bu konuda çevresindekileri uyardığı görüldü.

Protokol daha sonra ise bale ve opera salonuna geçti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, burada önemli mesajlar içeren bir konuşma gerçekleştirdi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Cumhuriyet'in 98. yılını yaşadığımız bugün İstanbul'umuza yeni bir eser kazandırmanın mutluluğu içindeyiz. 75 yıl önce yapılan yapının günümüz ihtiyacına yetmediği biliniyor. Bunun için gerekli adımları attık ancak engellerle karlışatık. O yapıyı yıktırmamak için yapılan kampanyaları hepiniz hatırlıyoruz. Biz çok daha estetiğini, çok daha kullanışlısını yapacağımızı söylediğimiz halde bize ve ülkemize vakit kaybettirildi. Gezi olayları sırasında o binanın nasıl terör gösterisi haline getirildiğini unutmadık.

2019 yılında tüm engelleri geride bırakarak temelini attık. 2.5 yılda bugünkü hale getirdik. 2000 kapasiteli bu salon her türlü kültür faaliyetini karşılayacak şekilde inşa edilmiştir.

Yeni Atatürk Kültür Merkezi ile burada İstanbul'a ve dünyaya unutulmayacak kültür ve sanat eserleri sunacak abidevi bir eser ortaya çıkardık. Burada ortaya çıkan eserden dolayı geçmişte karşı çıkanların biraz olsun mahcubiyet duyacaklarını sanıyoruz.

Biz bunun benzerini Harbiye'de de yaşadık. Orada da aynı durumla karşı karşıya kaldık. Yapmayacağımızı söylediler. Biz yerin dibine girercesine orada da eseri yaptık ve vatandaşımızın hizmetine sunduk.

Biz 1994 yılından beri biz İstanbul için neler yapmadık ki Haliç'i temizledik, tüneller, otoyollar, metrolar inşa ettik. Kanal İstanbul gibi bir proje ile şehrimizi dünyanın kalkınma merkezi noktalarından biri haline getirdik.

Böyle bir eseri İstanbulumuza kazandırmakla bizden sonraki nesillere en güzel hediyelerden birini bıraktığımıza inanıyoruz. Atatürk Kültür Merkezi'nin kültür ve sanatın nabzının attığı bir merkez olarak ilanihaye ayakta kalacaktır.

Projede emeği geçen herkesi şahsım ve milletim adına teşekkürlerimi sunuyorum.

Bugünden itibaren 40'ı kapalı 64 etkinliğe gençlerimiz başta olmak üzere herkesi davet ediyorum.

Atatürk Kültür Merkezi inşaatına başladığımız yıl, Türkiye'nin geleceğine iz bırakacak bir eser bırakmak için sanatçılarımız gece gündüz çalıştılar. Bugüne özel eserler ortaya çıkardılar. Koca Sinan Operası da bu gece burada ilk kez gösterilecek bir eserdir.