  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Erdoğan o anların hikayesini anlattı
Siyaset

Erdoğan o anların hikayesini anlattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrikalı liderlerle yaptığı keyifli sohbetin hikayesini anlattı.

Yeniakit Publisher
2021-10-22 07:09:00 - 2021-10-22 07:16:30
Erdoğan o anların hikayesini anlattı

Afrika gezisi sırasında Togo, Burkina Faso ve Liberyalı mevkidaşları ile görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, birlikte çektirdikleri fotoğraf karesinde gülümsedikleri anın hikayesine de değindi.

Kendisi de eski futbolcu olan Erdoğan, Liberya Cumhurbaşkanı Weah'ın aslında eski ünlü bir futbolcu, hem de Milan'ın eski forveti olduğunu öğrenince gülüştüklerinden bahsetti.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Liberya Cumhurbaşkanı Weah'ı konuşuyorduk, Weah eski bir futbolcu. Galatasaray'ı çok sevdiğini söylüyor. Birçok büyük kulüpte oynamış. Yılın futbolcusu seçilmiş. Çok iyi paraları almış. Bunun üzerine yaptığımız bir espriye gülümsediğimiz hoş bir sohbet oldu."

Birçok tanınmış futbol kulübünde oynayan dünya yıldızı Weah, Ronaldo'nun da aldığı Altın Top ödülünü kazanmıştı. Gearge Weah, şimdi ülkesinin cumhurbaşkanı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gönül Dağı 37. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!
Medya

Gönül Dağı 37. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

TRT1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, bu haftada izleyicilerini ekrana kilitleyecek. Gönül Dağı'nın 37. bölümünün 2. fragmanı da yayınlandı. Ke..
Aksini uygulamak vücut için tehlikeli! Turşu yiyenler yanında mutlaka bunu da yapsın
Sağlık

Aksini uygulamak vücut için tehlikeli! Turşu yiyenler yanında mutlaka bunu da yapsın

Kış ayları yaklaşırken vazgeçilmez lezzet olan ve koronavirüse karşı etkili olduğu düşünülen turşunun tüketimi arttı. Uzmanlar, vücutta tuz ..
Muharrem İnce’den Erdoğan açıklaması! Muhalefete ateş püskürdü
Siyaset

Muharrem İnce’den Erdoğan açıklaması! Muhalefete ateş püskürdü

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, muhalefet partilerinin politikasını eleştirerek, "8-10 kişi bir araya gelecekler, Erdoğan'ı ye..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay