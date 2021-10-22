Erdoğan o anların hikayesini anlattı

Afrika gezisi sırasında Togo, Burkina Faso ve Liberyalı mevkidaşları ile görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, birlikte çektirdikleri fotoğraf karesinde gülümsedikleri anın hikayesine de değindi.

Kendisi de eski futbolcu olan Erdoğan, Liberya Cumhurbaşkanı Weah'ın aslında eski ünlü bir futbolcu, hem de Milan'ın eski forveti olduğunu öğrenince gülüştüklerinden bahsetti.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Liberya Cumhurbaşkanı Weah'ı konuşuyorduk, Weah eski bir futbolcu. Galatasaray'ı çok sevdiğini söylüyor. Birçok büyük kulüpte oynamış. Yılın futbolcusu seçilmiş. Çok iyi paraları almış. Bunun üzerine yaptığımız bir espriye gülümsediğimiz hoş bir sohbet oldu."

Birçok tanınmış futbol kulübünde oynayan dünya yıldızı Weah, Ronaldo'nun da aldığı Altın Top ödülünü kazanmıştı. Gearge Weah, şimdi ülkesinin cumhurbaşkanı.