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Erdoğan o adaylarda ısrarlı... “Gözlerinin yaşına bakmayacak!”

Gazeteci Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yerel seçimlerde “kazanacak adaylar” belirlemede ısrarlı olduğunu ve kimsenin gözünün yaşına bakmayacağını belirtti.

07 Kasım 2018 Çarşamba 13:52
Erdoğan o adaylarda ısrarlı... “Gözlerinin yaşına bakmayacak!”

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, “Erdoğan'ın seçim stratejisi ve yeni sistem” başlığıyla yayımlanan yazısında “Meclis'te salonlara, kulislere sığmayıp bahçeye taşan kalabalığın nedeni ise belediye başkan aday adaylarıydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup konuşmasını biraz da bu gözle izledim. Erdoğan seçim startını verdi" ifadesini kullandı.

Seçim kampanyasını ise bir kez daha Kılıçdaroğlu üzerine kuracak. Böylece seçimleri AK Parti ve CHP yarışına çevirecek. Muhalefet lideri olarak sadece Kılıçdaroğlu'nu hedef alacak” diyen Selvi, şunları kaydetti:

— Böylece miting meydanlarından bolca "Bay Kemal" sesleri yükselecek. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de Meral Akşener'i değil, Muharrem İnce'yi hedef almıştı. Böylece muhalif oylar İnce'de toplanırken muhafazakâr seçmende CHP karşıtlığının oluşmasını sağlamıştı. CHP Lideri'nin de bu durumdan rahatsız olduğunu sanmıyorum. Bir tek hakaret ettiği için tazminat ödemeye mahkûm oluyor.

“Erdoğan kimsenin gözünün yaşına bakmaz”

Selvi, dün Erdoğan'ın partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yaptığı grup konuşmasına gelen kalabalığı da ele aldı.

AK Parti 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde yüzde 45.5 oy almıştı. Erdoğan onun bir tık üstünü işaret etti. Erdoğan konuşmasını tamamladı, kulise çıktı” diyen Selvi, şöyle devam etti:

— Cumhurbaşkanlığı muhabirleri ise bir köşeye mevzilenmişlerdi. Erdoğan'a iyi sorular sorarak haberi söküp aldılar. O sorulardan biri, Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na adaylığıydı. Soru "Sayın Meclis Başkanı'nın ismi geçiyor. Sizin de gönlünüzdeki isim Binali Yıldırım mı, bir karar verildi mi?" diye gelince Erdoğan, "Sizin bu gönlünüzden geçenleri temenni ediyorum ki takvim içerisinde gideririz. Biraz sabırlı olmakta fayda var" diye karşılık verdi. Cumhurbaşkanı'nın açıklamasından sonra kulis karıştı. Kimi bu sözleri Binali Yıldırım için yeşil ışık olarak yorumladı, kimi kinayeli bir cevap olarak gördü. Ben işin içinden çıkamadım. Takdir sizin.

— Ama Erdoğan'ın bir soruya verdiği yanıt daha vardı. "Bakanlardan belediye başkanı olabilir mi?" sorusuna Erdoğan, "Darda, zorda kaldık mı niye olmasın" karşılığını verdi. Erdoğan kazanacak aday konusunda kararlı. Kimsenin gözünün yaşına bakmaz. Kazanacağını gördüğü anda bakan, genel başkan yardımcısı dinlemeyip sahaya sürecek.

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 13:52
  1. İstanbul
  2. Abdulkadir Selvi
  3. Recep Tayyip Erdoğan
  4. AK Parti
  5. ak parti yerel seçim adayları

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