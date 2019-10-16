Erdoğan noktayı koydu: Azdan az çoktan çok gider Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin yaptırım tehdidine çok net cevap verdi. Erdoğan, "Azdan az, çoktan çok gider" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin yaptırım tehdidine çok net cevap verdi. Erdoğan, "Azdan az, çoktan çok gider" dedi. Ayrıntılar geliyor...

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