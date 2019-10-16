Erdoğan noktayı koydu: Azdan az çoktan çok gider

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin yaptırım tehdidine çok net cevap verdi. Erdoğan, "Azdan az, çoktan çok gider" dedi.
16 Ekim 2019 Çarşamba 13:06
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin yaptırım tehdidine çok net cevap verdi. Erdoğan, "Azdan az, çoktan çok gider" dedi.
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Doğrudur.Azın hepsi giderken. Bunun çok için önemi yoktur.
Dayı11 dk önce
Ekonomik saldırı başladı, tedbiri ihmal etmeyelim. İçerdeki işbirlikçileri ortaya çıkarmak lazım, onların tetikçiliğini yapanların DAEŞ ve PKK danfarkı yok. Savcılarımız bu milleti alçaklara yedirtmeyin lütfen
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