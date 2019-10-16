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Erdoğan noktayı koydu: Azdan az çoktan çok gider

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin yaptırım tehdidine çok net cevap verdi. Erdoğan, "Azdan az, çoktan çok gider" dedi.

16 Ekim 2019 Çarşamba 13:06
Erdoğan noktayı koydu: Azdan az çoktan çok gider

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin yaptırım tehdidine çok net cevap verdi. Erdoğan, "Azdan az, çoktan çok gider" dedi.

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Haber Tarihi: 16 Ekim 2019 Çarşamba 13:06
  1. Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

  • MetinMetin10 dk önce
    Öl de ölelim vur de vuralim
  • dumanlıdumanlı10 dk önce
    Doğrudur.Azın hepsi giderken. Bunun çok için önemi yoktur.
  • DayıDayı11 dk önce
    Ekonomik saldırı başladı, tedbiri ihmal etmeyelim. İçerdeki işbirlikçileri ortaya çıkarmak lazım, onların tetikçiliğini yapanların DAEŞ ve PKK danfarkı yok. Savcılarımız bu milleti alçaklara yedirtmeyin lütfen
  • BozoBozo11 dk önce
    Adamsin adammmm
  • KartalKartal11 dk önce
    Adamin dibisin reisssss

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