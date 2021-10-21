Erdoğan net konuştu: Öyle ve böyle Amerika'dan alacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika kıtasında yaptığı ziyaretlerin ardından yurda döndü. Uçakta gazetecilerin sorularını cevaplayan Erdoğan, F-35 konusuna da değindi.

Gazeteci Murat Çiçek, "Afrika turuna çıkmadan önce yaptığınız basın toplantısında F-35’lerden dolayı 1,4 milyar dolar alacağımız karşılığı olarak Amerika tarafından bize F-16 alımı ve mevcutların modernizasyonu için bir teklif geldiğini açıkladınız. Bu durum ABD Dışişleri Bakanlığına soruldu; yalanlamadılar da doğrulamadılar da. Yine bir oyalama taktiği yürütüyorlar. Bundan vazgeçmeyecek mi Amerika?" sorusunu yönlendirdi.

Söz konusu soruya Erdoğan şu cevabı verdi:

Şu anda tabi alt düzeyde bu görüşmeler söz konusu. Ama biz bu 1 milyar 400 milyon dolarımızı öyle veya böyle alacağız. Bütün bunlar konuşuluyor. Şu anda Savunma Bakanlarımız karşılıklı olarak bu görüşmeleri yapıyorlar. Şimdi Milli Savunma Bakanımız, Amerika Savunma Bakanıyla bir araya gelecek, görüşecekler. Mesafe alacağız diye inanıyorum. Roma’da G20 Toplantısında Biden ile bizde bunu tabi konuşacağız. “Ne yapıyoruz ne oluyor” diye soracağız. Hiçbir şekilde Türkiye’nin haklarının yenmesine fırsat vermeyiz.