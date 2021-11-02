Erdoğan nefreti gözlerini karartmış! Yüzleri de kızarmıyor

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Toplumda fitne çıkarmak için ellerinden geleni yapan muhalif kesim 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda da sahnedeydi.

29 Ekim’de sosyal paylaşım platformlarında dolaşıma sokulan görüntülerde Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nin binasına Mustafa Kemal posteri ve Türk bayrağı yerine sadece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resminin asıldığı iddia edilmişti.

Ancak solak zihniyetin uydurduğu kuyruklu yalan çok geçmeden patladı.

Kesilerek verilmiş

Kasıtlı olarak yapılan paylaşımlarda binanın sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın resminin asılığı kısmı kesilerek verilmişti. Ancak büyükelçilik binasının yan tarafında Mustafa Kemal posteri ile Türk bayrağının da asıldığı görülüyor.

Sosyal medya üzerinden spekülasyon üretmeyi adet haline getiren solak kafanın bu içi boş yalanlarından ne zaman vazgeçecekleri, ve Erdoğan düşmanlığı gözlerini perdelemiş olanların bu palavralara inanmayı ne zaman bırakacakları merak konusu.