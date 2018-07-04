Erdoğan, Mustafa Destici'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, adı yardımcılığı için geçen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.04 Temmuz 2018 Çarşamba 16:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan, adı yardımcılığı için geçen BBP Başkanı Destici'yi kabul etti.
GÖRÜŞME BASINA KAPALI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
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