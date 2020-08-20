Erdoğan ‘müjde var’ dedi, akıllara Süleyman Soylu’nun o fotoğrafı geldi

Türkiye, bölgede oynanan oyunları bir bir bozarken, kalkınma faaliyetlerine de tam gaz devam ediyor. Yerli otomobille birlikte teknoloji sektöründe büyük bir başarıya imza atan Türkiye, enerji üretiminde de söz sahibi olmak istiyor. Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası ile 1,4 milyar dolarlık yatırım yapılırken, bir yılda 500 megavat güneş paneli üretilecek tesiste 1400 kişi de istihdam edilecek. Bununla birlikte Doğu Akdeniz ve Karadeniz’de devam eden sondaj çalışmaları da, Türkiye’nin enerji sektöründe yer edinebilmesi için büyük önem arz ediyor.

Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fabrika açılışında söylediği bir söz ise, sadece Türkiye’de değil tüm dünyada gündem oldu. Erdoğan, Cuma günü bir müjde vereceklerini söyleyerek milyonları heyecanlandırdı.

Soylu’nun paylaşımı bir gönderme miydi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 21 Ağustos Cuma gününü işaret etmesinin ardından, sosyal medyada onlarca vatandaş İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun bir paylaşımını tekrar gündeme getirdi.

8 Ağustos Dünya Kediler Günü’nde, iki kedisiyle birlikte çekilmiş fotoğrafını paylaşan Bakan Süleyman Soylu, aynı zamanda bir takvim yaprağını da kadraja yerleştirmişti. Söz konusu takvim yaprağı, eski olmasına rağmen ayın 21’ini gösteriyordu. Aynı zamanda Cuma gününün yazılmış olması da dikkatlerden kaçmadı.

Söz konusu paylaşım, yarın açıklanacak müjdeye bir gönderme olarak yorumlandı.

Bununla birlikte, söz konusu takvim yaprağının, Süleyman Soylu'nun doğum günü dolayısıyla konduğu da iddia edildi. Soylu, 21 Kasım'da dünyaya geldi.