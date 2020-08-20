  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Erdoğan ‘müjde var’ dedi, akıllara Süleyman Soylu’nun o fotoğrafı geldi
Siyaset

Erdoğan ‘müjde var’ dedi, akıllara Süleyman Soylu’nun o fotoğrafı geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Cuma günü müjde duyuracağız” şeklindeki sözlerinin ardından, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Dünya Kediler Günü’nde paylaştığı fotoğraf tekrar akıllara geldi. Söz konusu fotoğraftaki detay, birçok kişi tarafından “subliminal mesaj” olarak nitelendi.

Yeniakit Publisher
2020-08-20 13:51:00 -
Erdoğan ‘müjde var’ dedi, akıllara Süleyman Soylu’nun o fotoğrafı geldi

Türkiye, bölgede oynanan oyunları bir bir bozarken, kalkınma faaliyetlerine de tam gaz devam ediyor. Yerli otomobille birlikte teknoloji sektöründe büyük bir başarıya imza atan Türkiye, enerji üretiminde de söz sahibi olmak istiyor. Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası ile 1,4 milyar dolarlık yatırım yapılırken,  bir yılda 500 megavat güneş paneli üretilecek tesiste 1400 kişi de istihdam edilecek. Bununla birlikte Doğu Akdeniz ve Karadeniz’de devam eden sondaj çalışmaları da, Türkiye’nin enerji sektöründe yer edinebilmesi için büyük önem arz ediyor.

Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fabrika açılışında söylediği bir söz ise, sadece Türkiye’de değil tüm dünyada gündem oldu. Erdoğan, Cuma günü bir müjde vereceklerini söyleyerek milyonları heyecanlandırdı.

Soylu’nun paylaşımı bir gönderme miydi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 21 Ağustos Cuma gününü işaret etmesinin ardından, sosyal medyada onlarca vatandaş İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun bir paylaşımını tekrar gündeme getirdi.

8 Ağustos Dünya Kediler Günü’nde, iki kedisiyle birlikte çekilmiş fotoğrafını paylaşan Bakan Süleyman Soylu, aynı zamanda bir takvim yaprağını da kadraja yerleştirmişti. Söz konusu takvim yaprağı, eski olmasına rağmen ayın 21’ini gösteriyordu. Aynı zamanda Cuma gününün yazılmış olması da dikkatlerden kaçmadı.

Söz konusu paylaşım, yarın açıklanacak müjdeye bir gönderme olarak yorumlandı.

Bununla birlikte, söz konusu takvim yaprağının, Süleyman Soylu'nun doğum günü dolayısıyla konduğu da iddia edildi. Soylu, 21 Kasım'da dünyaya geldi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bloomberg dünyaya duyurdu: Türkiye orada doğalgaz buldu
Dünya

Bloomberg dünyaya duyurdu: Türkiye orada doğalgaz buldu

ABD'li Bloomberg'in haberine göre Türkiye'nin Karadeniz'de doğalgaz bulduğu öne sürüldü.
Ağlayarak yardım talep etmişti! Bergüzar Korel’in çağrısına bakanlıktan cevap
Gündem

Ağlayarak yardım talep etmişti! Bergüzar Korel’in çağrısına bakanlıktan cevap

Bugün öğle saatlerinde oyuncu Bergüzar Korel, SMA (Spinal Müsküler Atrofi) hastalarının ulaşabileceği ilaçlar için bakanlıktan ağlayarak yar..
Yunan'dan beter çıktılar! CHP'lilerin müjde hazımsızlığı
Gündem

Yunan'dan beter çıktılar! CHP'lilerin müjde hazımsızlığı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün gerçekleştirdiği fabrika açılışı sırasında Cuma günü müjde vereceğini duyurmasının ardından, bu müjdenin doğa..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı