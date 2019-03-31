Erdoğan 'Muhtar' sorusuna böyle cevap verdi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, oy kullanma işlemi esnasında kendisine yöneltilen muhtar sorusunu cevaplandırdı.31 Mart 2019 Pazar 14:11
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da bulunan Saffet Çebi Ortaokulu'nda oy kullanma işlemini gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, oy kullandıktan sonra bir muhabirin ''Mahallede iki muhtar adayı var. Muhtarlar sizden oy istedi mi?'' sorusuna ''Şahsıma gelip istemediler. Değerlendirmemizi yaptık muhtarlarla ilgili oyumuzu da kullandık'' sözleriyle cevap verdi.
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