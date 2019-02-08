Erdoğan: Muhsin kardeşimin istismar edilmesine tahammül edemiyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sivas'ta Cumhuriyet Meydanı'ndan halka hitap etti. Erdoğan, ''Muhsin Yazıcıoğlu kardeşime bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Fakat Muhsin kardeşimin istismar edilmesine tahammül edemiyorum. Birileri çıkıyor, arkasından Sivas'ta belediyeyi alma gibi bir gayretin içine giriyor. Türkiye'de iktidarın, Sivas'a verdiği hizmetler ortada.'' dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

Size siz Sivaslılara yiğido deniyor. AK Parti davasını nasıl sahiplendiğinizi biliyorum. Bugünden geriye gidelim. Bin yıldır Türk yurdu olan Sivas tarihin en merkez şehirlerinden biridir. Türk İslam kimliği kazanarak büyümüş ve gelişmiştir. Hiç bir zaman dik durmadığımızı gördünüz mü? Onun için dik duracağız, dikleşmeyeceğiz. 31 Mart seçimi çok çok önemli. Rastgele ellere bu sevim bırakılamaz. Şehrimiz danişment ve Selçuklu devletlerine merkez olduğu gibi, milli mücadelemize Gazi Mustafa Kemal'le birlikte başkentlik yapmıştır. Bu toprakların tüm hazinelerini şükranla yad ediyorum. Yola çıkarken biz ne dedik; 'uzun ince bir yoldayız, gidiyoruz gündüz gece... Gideceğiz gündüz gece...

Miting alanından gelen seslere tepki

Biz KİT’lere falan kadrolarını verdik, bizden bir şey beklemeyin. Her şeyi verdik. Şu toplantıyı da provoke etmeyin. Alışılmış bir siyasetçi değilim. Alışılmış bir lider de değilim. Lütfen, samimi olalım dürüst olalım bu toplantımızı da güzel bir şekilde çıkaralım.

Ne diyorlar domates, patlıcan, patates

Bizler Cudi’de Gabar’da Tendürek’tde terörle mücadeleyi verirken onları temizlerken sıfırlarken sizin söylediğinize bakın. Biz bunları yaparken birileri bizleri farklı yerlerden vurmaya çalışıyor. Ne diyorlar domates, patlıcan patates… Ya düşünün be bir merminin fiyatı nedir? Düşünün benim Mehmedimin giyinip kuşanıp bu teröristlere karşı verdiği mücadelenin bedeli nedir bir düşünün. Bunları bu iktidar yapıyorsa başarıyorsa… Siz hala domates, patates, sivri biber konuşuyorsunuz. Yani bizi Corc, Hans bir yerlerden vurmak istiyor bunlar da onlara el ayak oluyorlar. Biz mücadeleyi hep kazandık kazanmaya da devam edeceğiz.Gerekirse tanzim satışları belediyelerin eliyle kurarız. En ucuz fiyata ürünleri getiririz dedik.

Muhsin Kardeşimi İstismar ediyorlar

Birileri çıkıyor Muhsin kardeşimi istismar etmek suretiyle Sivas’ta belediyeyi alma gayretine giriyor. Şu ana kadar Sivas’a verilmiş hizmetleri veren bir AK Parti iktidarı var.Bizi yollara düşüren bu Sivas hasretidir. Sivas’ın gönlünde nifak değil birlik beraberlik duyguları filiz vermiştir. Bazı dedikodular oluşturuyorlar neymiş AK Parti adayını çekecekmiş sakın bu yalanlara, dedikodulara, fitneye aldanmayın. Biz sıradan bir mahalle partisi değiliz. Bizim şu anda Cumhur İttifakımızın iki ayağı vardır. AK Parti ve MHP. Cumhur İttifakının içinde başka parti yoktur. Bizimle rastgele bir fotoğraf çekilip bu fotoğrafı sağda solda istismar etmeye çalışanlara inanmayın.

Vatanımıza uzanan eli kırarız

Sivas’ta 31 Mart seçimlerinin ülkemiz için milletimiz için hayırlara vesile olmasını istiyorum. Kutlu yürüyüşümüzün son imtihanı olan 31 Mart için kampanyamızı ilk olarak buradan Sivas’tan başlattık. Sivas cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı bir şehirdir. Burası esarete meydan okuyan karargahtır.Sivas’tan yola çıkarken diyoruz ki milli sınırlar içerisinde vatan bir bütündür. İstiklalimiz bizim namusumuzdur şerefimizdir. 100 yıl önce Sivas’ta söylediğimizi 100 yıl sonra bugün yine aynı yerde tekrar ediyoruz.Vatanımız, bayrağımız, istiklalimiz, bizim namusumuz şerefimizdir.Vatanımıza uzanan her eli kırarız. Cudi’de, Afrin’de, Gabar’da kırdık. Yine kırarız… Büyük Türkiye hedefine kurulan her tuzağı bozduk, yine bozarız.Bize saldırmak isteyenlere gereken dersi verdik yine veririz.İçeriden ya da dışarıdan Türkiye’ye operasyon yapmak isteyenlere cevabını veririz.Eski Türkiye kurmanın hesaplarını yapanların hevesleri yeniden kursaklarında kalacaktır.

Sivas'a yapılan yatırımlar

Son 16 yılda Sivas’a ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? 28 katrilyon Sivas’a yatırım yaptık. Cumhuriyet tarihinde bunun bir örneği yok. Eğitimde 3 bin derslik inşa ettik. Sivas’a ikinci üniversiteyi Bilim ve teknoloji Üniversitesi’ni biz kurduk. Bu üniversiteyi de sıfırdan inşa ettik. Bizden önce Sivas’ta üniversite yoktu.55 bin metrekarelik alana millet bahçesi yapıyoruz. CHP, ben kıraathane diyorum onlar kumarhane diyor. La teşbih; dervişin zikri fikri meselesi var ya işte bunların durumu da bu.Ankara-Yozgat-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattımızın inşası da hızla devam ediyor. Bu hat Ankara Sivas yolunu da 2 saate düşürecek inşallah bu yıl test sürüşlerini başlatıp gelecek yıl da hizmete açmış olacağız. Demiryollarımızın ihtiyacı olan travers fabrikasını istihdam sağlamak için Sivas’a kurduk. Yüksek hızlı tren yaptık. Şimdi onlar aman yapmayın der.Şu anda Ulaştırma Bakanı da burada notları da alıyor işi takip etmez bitirmezse eyvallah, güle güle… Takip edecek…Sivas’a bir lojistik merkezi yapmak için kolları sıvadık ihalesini yaptık. Biz dedik mi yaparız.