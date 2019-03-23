Erdoğan mitinge katılanların sayısını açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı Ankara Mitingi'ne katılan vatandaşların sayısını açıkladı.

AK Parti – MHP Ankara ortak mitingi, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin katılımıyla Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştiriliyor. "Alanda 450 bin kişi var" Erdoğan, Cumhur İttifakı Ankara Mitingi'ne katılanlarını sayısını "Emniyet şu anda alanda 450 bin kişinin olduğunu söyledi" ifadeleriyle açıkladı.

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