Erdoğan, Milli Takım'ı yalnız bırakmadı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda Galler ile karşılaşan A Milli Takımı yalnız bırakmadı. Erdoğan'a Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'da oynanan Galler mücadelesinde millileri yalnız bırakmadı.
Erdoğan, karşılaşmayı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte takip etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında eşi Emine Erdoğan, Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ve TFF Başkanı Nihat Özdemir de vardı.
Samimi sohbet
Cumhurbaşkanı Erdoğan, karşılaşma öncesi Aliyev ile tribünde keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.