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Siyaset Erdoğan: Milletimizin birliğine kastedilmesine asla izin vermeyeceğiz!
Siyaset

Erdoğan: Milletimizin birliğine kastedilmesine asla izin vermeyeceğiz!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mustafa Kemal'in ölümünün 83. yılında Anıtkabir'deki anma törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı ve "Ülkemizin bütünlüğüne, devletimizin bekasına, necip milletimizin birliğine, dirliğine ve kadim değerlerine kast edilmesine asla izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-10 09:45:00 -
Erdoğan: Milletimizin birliğine kastedilmesine asla izin vermeyeceğiz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki devlet erkanı 10 Kasım dolayısıyla Mustafa Kemal’in kabrini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet Atatürk mozolesine çelenk bıraktı, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Misak-ı Milli kulesine geçti ve Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları;

Aziz Atatürk, zat-ı alinizi vefatınızın 83. seneyi devriyesinde bir kez daha rahmetle yad ediyoruz. Kurduğunuz ve bizlere emanet ettiğiniz cumhuriyetimizi müstevlilerin emellerine dahil olan betahlara rağmen büyütmeye, kalkındırmaya, bölgesinin ve dünyanın parlayan yıldızı yapmaya devam ediyoruz. Eğitim, sağlık, güvenlik, sanayi başta olmak üzere her alanda elde ettiğimiz tarihi başarılarla 2023 hedeflerimize kararlılıkla ilerliyoruz. Ülkemizin bütünlüğüne, devletimizin bekasına, necip milletimizin birliğine, dirliğine ve kadim değerlerine kast edilmesine asla izin vermeyeceğiz. Ruhun şad olsun.

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