Erdoğan - Mike Pence görüşmesi sona erdi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Amerika Birleşik Dvletleri Başkan Yardımcısı Mike Pence'i kabulü sona erdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'i kabulü sona erdi. Külliye'de gerçekleşen kabul, basına kapalı gerçekleşti.



Götüşme 1 saat 40 dakika sürdü.

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