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Siyaset Erdoğan, Michel ile görüştü
Siyaset

Erdoğan, Michel ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Konsey Başkanı Charles Michel ile telefonda görüştü.

Yeniakit Publisher
2022-03-05 17:42:00 -
Erdoğan, Michel ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ve son gelişmeler ele alındı. Başkan Erdoğan, görüşmede, Rusya-Ukrayna arasında barışın yeniden tesisi için ellerinden gelen tüm çabaları sürdüreceklerini kaydetti.

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