'Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu' sorusuna sosyal medyayı sallayan cevap!

Türkiye 14 Mayıs 2023 seçimine hazırlanırken sosyal medyanın gündemi de siyaset oldu.

Yaşlı bir adamın bir sokak röportajında, 'Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu' sorusuna verdiği cevap paylaşım rekoru kırdı.

Yaşlı adam şunları söyledi: Siz sarhoş musunuz ya! Kılıçdaroğlu'na verip de ülkeyi mi böleceğim? Ekmeğin tanesi 5 milyar olsa da tabii ki Erdoğan.