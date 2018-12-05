Erdoğan, MHP'ye jest yapacağı illeri açıklayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti'nin MHP'ye jest yapacağı illeri AK Parti Genel Merkezi'nde yapılacak il başkanları toplantısında, açıklanması bekleniyor.

"Karşılıklı jestler olabilir" demişti

Habertürk'ten Çimen Çetin'in aktardığına göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün liste mesaisi yapacaklarını ve AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile bir görüşme gerçekleştireceğini kaydetmişti.

Erdoğan, 'Karşılıklı jestler olabilir' ifadesini kullanmıştı.