  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Erdoğan Merkez Bankası'nın rezervini açıkladı
Ekonomi

Erdoğan Merkez Bankası'nın rezervini açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası'nın mevcut rezervinin 115 milyar doların üzerinde olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-12-24 15:00:00 -
Erdoğan Merkez Bankası'nın rezervini açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde ekonomist ve akademisyenlerle sohbet toplantısı gerçekleştiriyor. Erdoğan toplantı öncesi gündem ve ekonomiye yönelik açıklamalarda bulundu.

Merkez Bankası'nın rezervi 115 milyar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda Merkez Bankası'nın mevcut döviz rezervini de açıkladı. Erdoğan, "Bugün itibarıyla 115 milyar doların üzerindeyiz." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay