Erdoğan Merkez Bankası'nın rezervini açıkladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası'nın mevcut rezervinin 115 milyar doların üzerinde olduğunu açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde ekonomist ve akademisyenlerle sohbet toplantısı gerçekleştiriyor. Erdoğan toplantı öncesi gündem ve ekonomiye yönelik açıklamalarda bulundu.
Merkez Bankası'nın rezervi 115 milyar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda Merkez Bankası'nın mevcut döviz rezervini de açıkladı. Erdoğan, "Bugün itibarıyla 115 milyar doların üzerindeyiz." dedi.