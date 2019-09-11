Erdoğan Merkel ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir telefon görüşmesi yaptı- Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra göç konusu ile Suriye ve Libya'daki gelişmeler ele alındı

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan-Merkel görüşmesinde, ikili ilişkilerin yanı sıra göç konusu ile Suriye ve Libya'daki gelişmeler ele alındı.

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