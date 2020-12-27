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Siyaset Erdoğan: Mehmet Akif’in vatan tutkusunu tasvir ettiği eserleri, milli şuurun beslendiği önemli kaynaklarımızdandır
Siyaset

Erdoğan: Mehmet Akif’in vatan tutkusunu tasvir ettiği eserleri, milli şuurun beslendiği önemli kaynaklarımızdandır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy'un birlik, beraberlik, bağımsızlık ve vatan tutkusunu tasvir ettiği eserleri, milli şuurun beslendiği önemli kaynaklar arasında yer almaya devam ettiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-27 08:30:00 -
Erdoğan: Mehmet Akif’in vatan tutkusunu tasvir ettiği eserleri, milli şuurun beslendiği önemli kaynaklarımızdandır

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre,  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,  milli şair Mehmet Akif Ersoy'un ölümünün 84. yılı dolayısıyla mesajı yayınlandı.

Kurtuluş Savaşı'nın manifestosu ve milli irade beyanı olan İstiklal Marşı'nın şairi merhum Mehmet Akif Ersoy'un aziz milletin gönlünde müstesna bir yere sahip olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mütefekkir, münevver ve edip kişiliğiyle Mehmet Akif Ersoy, Türk milletinin istiklal ve istikbal mücadelesinde şehir şehir dolaşarak Anadolu'da bağımsızlık ateşinin alevlenmesine katkı vermiştir. Onun birlik, beraberlik, bağımsızlık ve vatan tutkusunu tasvir ettiği eserleri, milli şuurun beslendiği önemli kaynaklarımız arasında yer almaya devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Mehmet Akif Ersoy'un, "Girmeden tefrika bir millete düşman giremez / Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez" mısralarının birlik, beraberlik, kardeşliği korumanın ne kadar önemli olduğunun en veciz ifadeleri haline geldiğini bildiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Milli ve manevi değerlere bağlılığını İstiklal Marşı'nda ve diğer kıymetli eserlerinde tecessüm ettiren Mehmet Akif Ersoy'un bu mirasını gelecek nesillere aktarmayı, onun düşünce ve ideallerini yaşatmayı önemli vazifelerimizden biri olarak görüyoruz. Milli Mücadele'mizin İstiklal Marşı'mızda karşılığını bulan irade, inanç ve kararlılığına her zaman ve koşulda sahip çıkmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle milli iradenin tecelligahı Türkiye Büyük Millet Meclisimizin İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı olan 2021'in 'İstiklal Marşı Yılı' olması yönündeki kararını takdir ve tebrik ediyorum. Ebediyete irtihalinin yıl dönümünde Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'a Allah'tan rahmet diliyor, kendisini hürmet ve minnetle yad ediyorum."

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