Erdoğan manzarayı görünce şaşkınlığını gizleyemedi

Esenler'de 15 Temmuz Millet Bahçesi ile yapımı tamamlanan tesis ve projelerin toplu açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasının başında meydandaki kalabalığı görünce "Bugün Esenler yine bir başka, yine güzel" ifadesini kullandı.

Konuşmasında sokak çağrısı yapanlara da sert sözlerle yüklenen Erdoğan, "Yalan ve iftiranın dozunu artıyorlar. Her fırsatta milleti sokağa davet etmesinin sebebi bu. Burası Paris, Hollanda değil. Sen Gezi olaylarındaki gibi bir şeyler yapmaya tevessül edersen, o televizyon ekranında kendini bilmez, haddini bilmez birilerinin sokağa davet etmesiyle iş yapacağını zannediyorsan bu millet 15 Temmuz'da FETÖ'cülere bu meydanları dar ettiyse, yine dar ederiz" dedi.