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Erdoğan manzarayı görünce şaşkınlığını gizleyemedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenler'de 15 Temmuz Millet Bahçesi ile yapımı tamamlanan tesis ve projelerin toplu açılış töreninde bir konuşma yaptı. Konuşmasının başında alandaki kalabalığı gören Erdoğan, şaşkınlığını gizleyemedi, mest oldu.

17 Aralık 2018 Pazartesi 09:18
Erdoğan manzarayı görünce şaşkınlığını gizleyemedi

Esenler'de 15 Temmuz Millet Bahçesi ile yapımı tamamlanan tesis ve projelerin toplu açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasının başında meydandaki kalabalığı görünce "Bugün Esenler yine bir başka, yine güzel" ifadesini kullandı.

Konuşmasında sokak çağrısı yapanlara da sert sözlerle yüklenen Erdoğan, "Yalan ve iftiranın dozunu artıyorlar. Her fırsatta milleti sokağa davet etmesinin sebebi bu. Burası Paris, Hollanda değil. Sen Gezi olaylarındaki gibi bir şeyler yapmaya tevessül edersen, o televizyon ekranında kendini bilmez, haddini bilmez birilerinin sokağa davet etmesiyle iş yapacağını zannediyorsan bu millet 15 Temmuz'da FETÖ'cülere bu meydanları dar ettiyse, yine dar ederiz" dedi.

 
Alandaki kalabalık, Erdoğan'ın yüzünü güldürdü.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 09:18
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Başkan Recep Tayyip Erdoğan
  3. Adalet Ve Kalkınma Partisi
  4. Cumhuriyet Halk Partisi
  5. Ak Parti Genel Merkezi
  6. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  7. Recep Tayyip Erdoğan
  8. Türkiye Cumhuriyeti
  9. CHP Parti Meclisi
  10. Millet Bahçeleri
  11. Millet Bahçesi
  12. Tayyip Erdoğan
  13. Recep Tayyip
  14. Osman Gazi
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