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Erdoğan kesin talimat vermişti! Sebze-meyve fiyatlarıyla ilgili kritik açıklama

Tarım ve Hayvancılık Bakanı Bekir Pakdemirli, katıldığı canlı yayında son günlerde kontrol edilemez bir hal alan sebze ve meyve fiyatları ile ilgili kritik açıklamalarda bulundu.

30 Ocak 2019 Çarşamba 12:44
Erdoğan kesin talimat vermişti! Sebze-meyve fiyatlarıyla ilgili kritik açıklama

Tarım ve Hayvancılık Bakanı Bekir Pakdemirli, gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Pakdemirli, artan sebze ve meyve fiyatlarıyla ilgili önemli konulara değindi.

Bakan Pakdemirli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

* Fiyatlar mevsim normallerinde değil. Piyasalarda her gün daha fazla denetim yapıyoruz. Özellikle en güzel denetim vatandaşın denetimidir. Vatandaş bakacak, mevsimi olmayan meyve sebze pahalıysa mevsime göre tüketim yaparsa ürünlerde dengeleme oluşacaktır. Hangi market ucuzsa ürünleri oradan almaya yönelirse fiyatlar dengeye ulaşır. Fahiş fiyat varsa gerekli cezaları kesiyoruz. Sebze meyve gıda artışları düşük olur. Yıl içerisinde birbirini dengeliyor. Enflasyona olan olumsuz katkıları şu an için öyledir, ancak geçen yıl, ondan önceki yıl, ondan önceki yıl da öyleydi.

* Gıda komitesi özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi ile çok ciddi çalışmaya başladı. 3 bakan anlık kararları alıyoruz. Birbirimize dokunduğumuz noktalarda çok hızlı kararlar alıyoruz. Birçok konuda geç kalmamış oluyoruz. Hal yasası tabii ki yüzde 30-40. Aynı zamanda parekende yasasını da ele almamız lazım.

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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 12:44
  1. Tarım ve Hayvancılık Bakanı Bekir Pakdemirli
  2. sebze-meyve fiyatları
  3. zam açıklaması
  4. fahiş fiyat uygulaması

YORUM YAZ

  • doğru ahmetdoğru ahmet1 sa önce
    Osmanlı kendi halkı yemeden sebze ihracını yasaklarmış. Keşke biraz hükümetimiz Osmanlının da icraatlarını örnek alsa.

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