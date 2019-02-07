Erdoğan: Kendi ayaklarımızın üzerinde durmalıyız

Yeni Akit Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde ODTÜ Teknokent açılışında konuştu. Burada gençlere hitap eden Erdoğan, “Üniversitelerimizi küresel yarışta en büyük güç kaynağımız olarak görüyoruz. Bilimsel faaliyetlerin ürüne dönüşmesi elbette önemlidir. Ancak bilimin kendisinin ticari meta haline gelmesine izin vermemeliyiz. Bu anlamda yüksek öğretimde çok büyük atılımlar gerçekleştirdik. Yeni dönemde artık kaliteye niteliğe yoğunlaşmamız gerekiyor” dedi.

Büyük adımlar atmakta kararlıyız

“Halihazırda çok ideal bir yükseköğretim sistemine sahip olmadığımız bir gerçektir” diyen Başkan Erdoğan, şunları dile getirdi: “Türkiye geliştikçe, güçlendikçe, ileriye gittikçe bu alanda daha kapsamlı ve büyük adımlar atmakta kararlıyız. Bazı vakıf üniversitelerimizin, vakıf mantığıyla asla uyuşmayacak şekilde sadece kazanç odaklı faaliyet gösterdiklerini de üzüntüyle müşahede ediyoruz. Bu meselenin üzerinde de hassasiyetle durulması gerekiyor vakıf üniversitelerimizin, kendilerine sağlanan onca ayrıcalığa rağmen, kimi istisnalar hariç, eğitim-öğretimde kalitenin yükseltilmesi beklentilerimize yeteri kadar katkıda bulunamadıklarını görüyoruz.”

Her alanda ayakta durmalıyız

Teknolojinin önemine vurgu yapan Erdoğan, şöyle devam etti: “Teknolojik bağımsızlık, veri üretiminden güvenliğine, bilişim teknolojiden yapay zekaya kadar her alanda kendi ayaklarımız üzerinde durmak mecburiyetindeyiz. Yoksa ipin ucu başkalarına geçecektir. Teknolojiyi sadece kullanan değil, üreten tasarlayan bir ülke konumuna gelmeliyiz. Teknoloji çok hızlı gelişiyorsa bizim ondan daha hızlı hareket etmemiz şarttır. Küresel rekabette öne geçebilmemiz için üniversitelerimizi de etkin şekilde kullanmalıyız. Biz ‘Milli Teknoloji Hamlesi ve Dijital Türkiye’ diyerek yerimizi alıyoruz. Çin’de öğrenciler üniversiteden çıkıyor Samsung’a geliyor. Hem teorik hem pratik uygulama var. Burs diye bir sorun da yok, karşılığı veriliyor. Bunu bizim yapmamamız için hiçbir sebep yok. Üniversite-sanayi işbirliğini daha üst seviyelere taşımamız gerekiyor.”

Pırıl pırıl ODTÜ’lüler

Başkan Erdoğan, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde ODTÜ Teknokent Açılışı’na katıldı. Törende, Erdoğan’a ODTÜ’lü öğrenciler tarafından çiçek takdim edildi. Öğrencilerle bir süre sohbet eden Erdoğan, açılışın ardından İnovasyon Merkezinde incelemelerde bulundu. Programa Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ile çok sayıda davetli ile öğrenciler katıldı.