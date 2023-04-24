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Siyaset Erdoğan karşıtları iyi izlesin! Muhaliflerin nutku tutulacak
Siyaset

Erdoğan karşıtları iyi izlesin! Muhaliflerin nutku tutulacak

Yeniakit Publisher
2023-04-24 13:55:00 - 2023-04-24 13:57:29

Binali Yıldırım'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki açıklamaları gündem olurken, konuya dair Ali İhsan Karahasanoğlu da çarpıcı yorumlarda bulundu.

Eski Başbakan Binali Yıldırım katıldığı yayında, ulaştırma bakanı olduğu dönemde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gecenin üçünde kendisini aradığını ve yapımı devam eden yolun neden halen tamamlanmadığını sorduğunu söyledi. O konuşma büyük ilgi gördü.

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, Binali Yıldırım'ın sözleri de masaya yatırıldı.

Karahasanoğlu şunları söyledi:

Erdoğan'a karşı saygısızca ifadeler kullanılıyor. Bir insan diktatörse, bayram günü herkes tatildeyken ne diye bu kişi Altay tankının törenini yapıyor? Bugün yapardı. E bugün de batarya fabrikasının temeli atılıyor.

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