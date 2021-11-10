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Siyaset Erdoğan-Karamollaoğlu görüşmesi başladı! Karamollaoğlu bakın neler isteyecek
Siyaset

Erdoğan-Karamollaoğlu görüşmesi başladı! Karamollaoğlu bakın neler isteyecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun görüşmesi başladı. Görüşme öncesi açıklama yapan Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan neler talep edeceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-10 15:37:00 -
Erdoğan-Karamollaoğlu görüşmesi başladı! Karamollaoğlu bakın neler isteyecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun görüşmesi başladı.

Parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ile yapacağı görüşmede, başkanlık sistemine ilişkin görüşlerini de paylaşacağını dile getiren Karamollaoğlu, "Biz, bugünkü haliyle denetlenemeyen bir başkanlık sisteminin doğru olmadığı kanaatindeyiz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu, son referandumdan bu yana görüşmediler.

Karamollaoğlu ne talep edecek?

Sağlık çalışanlarının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde fedakarca çalıştığına dikkati çeken Karamollaoğlu, ücretlerinin ve çalışma şartlarının mutlaka düzeltilmesi gerektiğini kaydetti.

Ekonomi politikalarını da eleştiren Karamollaoğlu, Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) açıklanan enflasyon verilerinin, gerçek enflasyon oranını yansıtmadığını savunarak, çalışanlara yapılacak zamların yüzde 40 civarında bir enflasyonu varsayarak düzenlenmesi gerektiğini vurguladı.

Elektrik faturalarındaki TRT payının kaldırılmasının yetmeyeceğini ifade eden Karamollaoğlu, KDV ve ÖTV gibi vergilerde değişiklik yapılmasına da ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

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