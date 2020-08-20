Erdoğan Karakuş ile Mehmet Metiner canlı yayında tartıştı
Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında, eski milletvekili Mehmet Metiner ile emekli Korgeneral Dr. Erdoğan Karakuş arasında, sert bir tartışma yaşandı. Metiner, Karakuş'a "Celallendiğiniz günler geride kaldı." dedi.
Eski Milletvekili Mehmet Metiner ile emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş arasında söz kesme meselesi yüzünden tartışma çıktı.
Metiner'in, Karakuş'un sözünü kesmesiyle başlayan tartışma, giderek alevlendi.
Metiner sert çıktı
İki isim de birbirini söz kesmekle suçlarken, Metiner, " Karşınızda sizin askeriniz yok. Celallendiğiniz günler geride kaldı." dedi.
Hakan geç müdahale etti
Bu arada tartışmaya sunucu Ahmet Hakan'ın geç müdahale etmesi de dikkat çekti.
Programda Türkiye'nin sondaj hamlesi ve bölgesel konular ele alındı.