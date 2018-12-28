Erdoğan 'kapım açık' demişti! İmamoğlu'ndan yanıt geldi

Beylikdüzü Belediye Başkanı ve CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a resmi olarak randevu talep ettiklerini söyledi.

İmamoğlu, "Biz yazımızı yazdık olumlu görüşümüzü birkaç saat içinde beyan etti. Kendilerinden haber bekleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Erdoğan 'kapım açık' demişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün yaptığı açıklamada İmamaoğlu'nun ziyaretine ilişkin, "Benim kapım herkese açık. Ama bay Kemal'den izin alabilir mi bilmiyorum. Ama bay Kemal'den izin alırsa, seve seve karşılarım. Kahveyse kahve, çaysa çay onu da ikram ederim. " demişti