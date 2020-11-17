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Aktüel Erdoğan: "(Kapalı Maraş ziyareti) Bizim oraya yaptığımız ziyaretin mesajını anlamamış olanların bu programa piknik gözüyle bakması pek tabiidir."
Aktüel

Erdoğan: "(Kapalı Maraş ziyareti) Bizim oraya yaptığımız ziyaretin mesajını anlamamış olanların bu programa piknik gözüyle bakması pek tabiidir."

Yeniakit Publisher
2020-11-17 19:40:23 -
Erdoğan: "(Kapalı Maraş ziyareti) Bizim oraya yaptığımız ziyaretin mesajını anlamamış olanların bu programa piknik gözüyle bakması pek tabiidir."
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