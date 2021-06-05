Erdoğan imzaladı! Yeni atama kararları
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan yeni atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Dışişleri Bakanlığında açık bulunan Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılığına Hüseyin Güngör, Kültür İşleri Genel Müdür Yardımcılığına Emriye Bağdagül Ormancı atandı.
Strateji ve Bütçe Başkanlığında açık bulunan Bütçe Genel Müdürlüğüne de Genel Müdür Yardımcısı Bahtiyar Sazlık getirildi.