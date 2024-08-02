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Gündem Erdoğan imzaladı! O Oramiralin görev süresi uzatıldı!
Gündem

Erdoğan imzaladı! O Oramiralin görev süresi uzatıldı!

Yeniakit Publisher
2024-08-02 02:45:00 -
Erdoğan imzaladı! O Oramiralin görev süresi uzatıldı!

CUMHURBAŞKANLIĞI tarafından yapılan atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Yayımlanan kararda Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında alınan atama ve terfi kararları da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre; bu yıl görev süresi tamamlanacak olan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu’nun görev süresi bir yıl uzatıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunun 38, 47, 49 ve 54’üncü maddeleri ile 3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ve Kamu Kurum Kuruluşlarında Atama usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 9’uncu maddesi gereğince Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına mensup 16 general, 7 amiral ve 77 albay 30 Ağustos 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bir üst rütbeye terfi edildi.

Öte yandan yayımlanan atama kararı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı'na Ayberk Özerş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda açık bulunan İş Müfettişliği'ne ise Ahmet Erdaş atandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Yazar, Orman Genel Müdürlüğü'nde Genel Müdür Yardımcıları Zekeriya Nane ile Recep Ateş ve Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici görevden alındı.

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