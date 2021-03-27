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Gündem Erdoğan imzaladı! Atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı
Gündem

Erdoğan imzaladı! Atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yapılan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-27 01:43:00 -
Erdoğan imzaladı! Atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası bulunan Atama Kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan atamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Atama Kararları’na göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kilis Gençlik ve Spor İl Müdürü Bahattin Yetim görevden alındı. Gençlik ve Spor Bakanlığı İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne ise Murat Eskici atandı.

Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nde açık bulunan Yönetim Kurulu üyeliğine Murat Sütçü atandı.

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