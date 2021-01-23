Erdoğan imzaladı! Atamalar belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayınlandı.

İşte atama kararları:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama Kararlarına göre, Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığı’na Ceza İşleri Genel Müdürü Yakup Moğul atandı.

Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne ise Ali Öztürkmen uygun görüldü. Ayrıca Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürü Yılmaz Çiftçi görevden alınırken bu suretle boşalan Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü’ne Yunus Alkaç getirildi.

Anayasa Mahkemesi Üyeliği’ne Yargıtay Büyük Genel Kurulunca gösterilen 3 aday arasından Yargıtay üyesi İrfan Fidan seçildi. Danıştay Üyeliği’ne ise Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü 1. Hukuk Müşaviri Hümeyra Ergin Ercan seçildi.

Ayrıca Karara göre Danıştay Üyeliği’ne, Hakimler Savcılar Genel Kurulunca belirlenen, Ankara, Konya ve Gaziantep Bölge İdare Mahkemeleri Başkanları sırasıyla Fatih Zencirci, Mustafa Nafiz Acar ve Yüksel Navdar seçildi.