Erdoğan IMF’yi dinlemiyor diye kudurdular

MÜNÜBE YILMAZ

Batılılar, IMF’nin kapısında yatıp talimatla hareket eden Türk hükümetlerine olan özlemlerini her defasında gözler önüne seriyor… Bu özlemi kanıtlayan son gelişme Amerikan Girişimcilik Enstitüsü’nde (American Enterprise Institute) yayınlanan bir makale oldu.

Desmond Lachman’ın kaleme aldığı makalede, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın IMF’nin uyarılarına kulak asmaması kabahatmiş gibi gösterildi.

Türkiye’nin IMF’ye mahkum olmasının ne denli arzulandığının açık bir biçimde ortaya konulduğu makalede “IMF, Türkiye'nin alışılmışın dışında para politikaları denemesinin zamanı olmadığını söylemesine rağmen, Erdoğan en tuhaf ekonomi politikası görüşlerine bağlı kalarak ateşle oynamaya devam ediyor” iddiasında bulunuldu.