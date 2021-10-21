  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Erdoğan IMF’yi dinlemiyor diye kudurdular
Ekonomi

Erdoğan IMF’yi dinlemiyor diye kudurdular

Amerikan Girişimcilik Enstitüsü’nde yayınlanan makalede, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın IMF’nin uyarılarına kulak asmaması kabahatmiş gibi gösterildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-21 07:19:00 -
Erdoğan IMF’yi dinlemiyor diye kudurdular

 MÜNÜBE YILMAZ 

Batılılar, IMF’nin kapısında yatıp talimatla hareket eden Türk hükümetlerine olan özlemlerini her defasında gözler önüne seriyor… Bu özlemi kanıtlayan son gelişme Amerikan Girişimcilik Enstitüsü’nde (American Enterprise Institute) yayınlanan bir makale oldu.

 

Desmond Lachman’ın kaleme aldığı makalede, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın IMF’nin uyarılarına kulak asmaması kabahatmiş gibi gösterildi.

Türkiye’nin IMF’ye mahkum olmasının ne denli arzulandığının açık bir biçimde ortaya konulduğu makalede “IMF, Türkiye'nin alışılmışın dışında para politikaları denemesinin zamanı olmadığını söylemesine rağmen, Erdoğan en tuhaf ekonomi politikası görüşlerine bağlı kalarak ateşle oynamaya devam ediyor” iddiasında bulunuldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

icerideki siyasi, isadami, medya, akademia, mafia vs ISBIRLIKCI VESAYET UNSURLARI DA KUDUZ OLDU IMF DEN KURTULDUGUMUZ ICIN

........
  • Yanıtla
Altına yatırımcısına 'Ayşe teyze' taktiği verdi! Bunu yapan kazanır
Ekonomi

Altına yatırımcısına 'Ayşe teyze' taktiği verdi! Bunu yapan kazanır

Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin, bugün kaleme aldığı yazısında altın yatırımcılarına kazanmanın yolunu anlattı. Alkin, "Ayşe teyzelerin takti..
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, o soruyu duyunca Mars'a çıktı!
Siyaset

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, o soruyu duyunca Mars'a çıktı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Millet İttifakı'nın gizli ortağı HDP'nin Eş Genel Başkanı Per..
NATO'dan flaş Rusya açıklaması! Kriz patlak verdi
Dünya

NATO'dan flaş Rusya açıklaması! Kriz patlak verdi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın NATO misyonunu askıya alma kararına ilişkin "İlişkiler, Soğuk Savaş sonrası en düşük seviye..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay