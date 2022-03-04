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Siyaset Erdoğan ile Zelenskiy görüştü: Türkiye'nin desteğine minnettarız
Siyaset

Erdoğan ile Zelenskiy görüştü: Türkiye'nin desteğine minnettarız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü. Görüşmede Zelenski, "Türkiye'nin desteğine minnettarız" dedi. Öte yandan Başkan Erdoğan'ın, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde ise Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve Türkiye-Birleşik Krallık ilişkileri ele alındı.

Yeniakit Publisher
2022-03-04 20:14:00 -
Erdoğan ile Zelenskiy görüştü: Türkiye'nin desteğine minnettarız

Rusya-Ukrayna Savaşı 9. gününde tüm şiddeti ile devam ederken, Türkiye iki ülke arasındaki gerilimi düşürmek ve daha fazla can kaybının önüne geçmek için diplomasi trafiğini sürdürüyor. Bu kapsamda Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü. Görüşmede Zelenski, "Türkiye'nin desteğine minnettarız" dedi.

"Düşmanlıklara son vermeliyiz"

Zelenskiy, görüşmeye ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Başkan Erdoğan'la bir görüşme gerçekleştirdik. Tutarlı desteği için Türkiye'ye minnettarız. Düşmanlıklara bir son vermeliyiz." dedi.

Erdoğan, Boris Johnson ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve Türkiye-Birleşik Krallık ilişkileri ele alındı.

 

Başkan Erdoğan görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının derhal sonlandırılması ve acilen ateşkese gidilmesi için çaba göstermeyi sürdürdüklerini ifade etti. Erdoğan, Türkiye'nin terörle mücadelede NATO müttefiklerinden samimi destek beklentisini yineledi.

 

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