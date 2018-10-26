Erdoğan ile Trudeau telefonla görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau, yaptıkları telefon görüşmesinde Kaşıkçı cinayetinin tüm yönleriyle aydınlatılmasının ve faillerin cezalandırılmasının önemini vurguladı.26 Ekim 2018 Cuma 17:58
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kanada Başbakanı Trudeau, telefon görüşmesinde Kaşıkçı cinayetinin tüm yönleriyle aydınlatılmasının ve faillerin cezalandırılmasının önemini vurguladı.
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