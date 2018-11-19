Erdoğan ile Putin'den özel görüşme

TÜRKAKIM Projesi deniz bölümünün tamamlanma törenin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vlademir Putin Mabeyn Köşkü'ne geçti. İki lider Beşiktaş'ta bulunan Mabeyn Köşkü'nde basına kapalı olarak ikili bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü ve az önce sona erdi...