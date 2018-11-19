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Erdoğan ile Putin'den özel görüşme

TürkAkım'ın deniz bölümünün tamamlanması törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin törenin ardından baş başa özel bir görüşme gerçekleştirdi.

19 Kasım 2018 Pazartesi 17:30
Erdoğan ile Putin'den özel görüşme

TÜRKAKIM Projesi deniz bölümünün tamamlanma törenin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vlademir Putin Mabeyn Köşkü'ne geçti. İki lider Beşiktaş'ta bulunan Mabeyn Köşkü'nde basına kapalı olarak ikili bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü ve az önce sona erdi...

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 17:30
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Vladimir Putin
  3. TürkAkım

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