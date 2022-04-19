Erdoğan ile Fidan'ın bilgilerinin çalındığını iddia etmişti! İbrahim Haskoloğlu gözaltına alındı

Yeniakit.com.tr

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu, gözaltına alındı.

"Yaklaşık 2 ay önce yayındayken bana bir hacker grubu ulaştı." diyen Haskoloğlu, hackerların, aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın da olduğu devlet yetkilileri ile çok sayıda ismin kişisel verilerini çaldığını söylemişti.

Kimliklerini de paylaşmıştı!

Haskoloğlu, paylaşımında, "E-Devlet ve devlete ait sitelerden verilerin çalındığını söylediler. Verileri hala da sızdırıyor olduklarını belirttiler. Bazı devlet yetkililerinin bilgilerini benimle paylaştılar. Buna yeni kimlik kartları da dahil." demiş ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın kimliklerini özel bilgilerini saklayarak mesajına eklemişti.

Saat 23:00'de evine baskın düzenlenen Haskoloğlu, gözaltına alındı. Emniyet güçlerinin Haskoloğlu'nun evinde 1 saat kadar arama yaptığı öğrenildi.