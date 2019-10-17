Erdoğan ile ABD Başkan yardımcısı Pence ne görüştü? Barış Pınarı Harekatı sona mı erecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkan Yardımcısı Pence bir araya geldi. Trump’ın Türkiye ile terör örgütü YPG arasında ateşkes sağlansın talebine Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sert cevap gelmişti. Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı’nın sona ermesinin tek şartının teröristlerin silah bırakıp güvenli bölgenin dışına çıkması olarak açıkladı. Tam da bu ortamda Erdoğan ile ABD Başkan yardımcısı Pence görüştü. Peki Erdoğan ile ABD Başkan yardımcısı Pence ne görüştü?

ABD, Türkiye'nin ateşkes şartını kabul etti

ABD Başkan Yardımcısı Pence: 120 saat içinde YPG güvenli bölgeden çekilecek. ABD ve Türkiye Suriy'de ateşkes için anlaştı. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence açıklama yaptı. Mike Pence YPG'nin 120 saat içinde çekileceğini açıkladı. Pence şunları söyledi: ”YPG güvenli alandan çekilecektir. Barış Pınarı Hareti, YPG'nin çekilmesinden sonra duracaktır. Türkiye'nin 20 millik alandan çekilmesini sağlayacak. Türkiye ile karşılıklı bir anlaşma var. Kobani halkına karşı bir hamle yapılmayacak. Suriye'nin sınırında güvenlik sağlanacaktır. Ateşkes anlaşmasına ek olarak Türkiye ve ABD, Kuzey Suriye'de DEAŞ'şın faaliyetlerini durdurmaya karar vermiştir. Bunun içinde tutuklama tesisleri dair anlaşmalar vardır. ABD ve Türkiye kırılgan insan hakları, özellikle etnik din topluluklarını korumak için ortak karar almıştır. Erdoğan'ın barışçıl bir adım atmasına oldukça minnettarız. 5 saatlik bir görüşme gerçekleştirdik. Bu anlaşma sonucu birçok hayat kurtarılacak.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkan Yardımcısı Pence'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.40'da bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşme, 1 saat 40 dakika sürdü. Pence'i Külliye'ye gelişinde karşılayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Erdoğan'ın makamına kadar eşlik etti. Mike Pence ile ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makamına çıktı. Erdoğan ile tokalaşan Pence, "Beni kabul ettiğiniz teşekkür ediyorum." dedi. Pence'nin sözlerinin çevirisini ise Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yaptı. Jeffrey de Türkçe "Merhaba Sayın Cumhurbaşkanı, nasılsınız?" diye sordu, Erdoğan'ın "Sağ olun, sizler nasılsınız?" sorusuna da "Çok iyiyim, sağ olun efendim." karşılığını verdi.