Erdoğan ikinci turda rahat kazanır

Tüm dünyanın büyük bir dikkatle izlediği ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhur İttifakı’nın zaferiyle sonuçlanan 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerini değerlendiren SAD Araştırma Başkanı Sadullah Özcan, “Türk halkı büyük ferasetiyle, tüm dünyaya Türkiye’nin dışarıdan yapılan müdahalelerle dizayn edilemeyeceğini net bir şekilde göstermiştir. Dışarıya bu dersi verirken, içeride de yabancı devletlere seçimlerde bel bağlayan yedili ittifak ve Kemal Kılıçdaroğlu’na ayrı bir ders vermiştir” görüşünü dile getirdi.

Sinan Oğan'a giden geçici oylardır

Akit’e konuşan Özcan, şunları dile getirdi: “Millet bu seçimde hem içeriye hem dışarıya çok önemli mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile devam etmek istediğini gösteren milletimiz, yedili ittifakın adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na da bu anlamda önemli bir ders vermiştir. Bizdeki araştırmalar da bu rakamları gösteriyordu. Seçim sonuçlarına göre Sinan Oğan kilit olarak görülüyor. Bana göre bu yanlış. Sinan Oğan’a giden oylar, bir anlamda ödünç oylardır. Bu oylar Sinan Oğan’ın yönetiminde değildir. Oğan’a oy verenler, anketlerde kararsız gibi görünen, rengini pek belli etmeyen yüzde 10’a yakın bir kitlenin bir kısmıdır. Bu seçmen kitlesinin bir kısmı, dalgalı bir denizde geçici bir koy bulmak adına Sinan Oğan’a oy vermiştir. Aslında bunu iyi okumak lazım. Sinan Oğan, ‘ben bu kitleyi Kemal Kılıçdaroğlu’na ya da Recep Tayyip Erdoğan’a götüreceğim’ diye pazarlık yaparsa kendi güvenilirliğini bitirir. Bu seçmenin ağırlığını da 18-25 yaş arası genç seçmen oluşturur.”

Kılıçdaroğlu'nun oyları Erdoğan'a yönelebilir

“Bu seçimde ortaya bir şey çıkmıştır, manzara nettir. Sinan Oğan’a oy verenlerin büyük kısmı seçim ikinci tura kalırsa sandığa gitmeyecektir” diyen Sadullah Özcan, şöyle devam etti: “Onların oranı düştükçe Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ikinci turda arayı açmasına yarayacaktır. Bugün oy verenler büyük bir sürpriz yapmazsa Erdoğan’ın rahat bir zaferiyle seçim biter. Meclis çoğunluğunu Cumhur İttifakı ele geçirdi. Bu çoğu için büyük bir sürpriz oldu. İkinci tura gidilirse, insanların büyük çoğunluğu, meclisle yürütme arasında sorun çıkmasın, ülke yönetiminde kilitlenme yaşanmasın diye psikolojik olarak Cumhur İttifakı’nın adayı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelecektir. Bu nedenle Erdoğan’ın alacağı oy oranı üstü açık olacaktır. Kılıçdaroğlu’nun oyları içinde HDP oyları var hem de çok bariz. Güneydoğu’da bu çok rahat görünüyor. İkinci turda, bu nedenle Kılıçdaroğlu’na oy verenlerin tavrının da değişebileceğini söyleyebiliriz.”

Dış güçler, bizi dizayn edemeyeceğini gördü

SAD Başkanı Özcan, “Milletin feraseti, uluslararası düzeyde sözünü söylemiş oldu. Ne kadar güçlü olursa olsun, dış güçlerin Türkiye’yi dizayn edemeyeceğini milletimiz açık bir şekilde göstermiş oldu. Türk milletinin bu mesajını dış güçlerin iyi analiz edip bundan böyle Türkiye’ye yönelik tutumlarını düzeltmeleri gerekecektir” görüşünü kaydetti.

Anket firmaları fena çakıldı

“Seçimler, anket firmalarının içine düştüğü rezaleti de ortaya koymuştur” tespitinde bulunan Sadullah Özcan, sözlerini şöyle tamamladı: “Para karşılığı anket sonucu açıklamanın halkımız üzerinde nasıl bir tepkiye neden olduğu görülmüştür. ‘Anket sonuçları böyle değildi, nasıl oldu bu?” diye dövünen çok Kılıçdaroğlu taraftarı gördüm. Açıkça görülmüştür ki, anketle aday yükseltmek işe yaramıyor ülkemizde. Seçim sonucunu anket değil sandık belirliyor. Bunu kimsenin bundan sonra aklından çıkarabileceğini sanmıyorum.”

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