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Siyaset Erdoğan: Hep söyledim ama kulak arkası ettiler!
Siyaset

Erdoğan: Hep söyledim ama kulak arkası ettiler!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransız çimento devi Lafarge'ın DEAŞ'a finans desteği sağlamasına ilişkin, "Konuyu Macron’a ve Avrupa’da görüştüğüm pek çok lidere yıllardır söyledim. Ancak hep kulak arkası ettiler" dediği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-15 08:24:00 -
Erdoğan: Hep söyledim ama kulak arkası ettiler!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün yapılan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısında, Fransız çimento devi Lafarge’ın, DEAŞ’ı Fransa gizli servisinin bilgisi dahilinde desteklemesine ilişkin belgelerin ortaya çıkması da gündeme geldi. Fransa’da Yargıtay’ın Lafarge’a “İnsanlığa karşı suça iştirak” suçlaması yöneltilebilmesinin önünü açan kararını değerlendiren Erdoğan’ın, “Fransa Yüksek Mahkemesi tarafından konunun belgelenmiş olması önemli” dediği öğrenildi.

BM’de gündeme gelecek

Birçok liderle konuyu daha önce konuştuğunu anlatan Erdoğan’ın, “Lafarge ile ilgili konuyu, Macron’un kendisine ve Avrupa’da görüştüğüm pek çok lidere yıllardır söyledim. Ancak hep kulak arkası ettiler” ifadesini kullandığı belirtildi.

Erdoğan’ın, 19-22 Eylül tarihleri arasında BM Genel Kurulu için gideceği ABD’de gerçekleştireceği temaslarında da söz konusu konuyu gündeme getireceği ifade ediliyor.

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