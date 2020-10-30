Erdoğan: Hayati öneme sahip, bu öyle rastgele söylemiş bir ifade değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da 'Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu Toplantısı’nda önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Son olarak buraya gelirken, vefat sayımız 12 idi. Yaralı sayımız 438 idi. Ve bunlar içerisinde 5 vatandaşımız ameliyatta, 8 vatandaşımız yoğun bakımdaydı.

Şu an itibariyle 17 binada arama çalışmalarımız devam ediyor. Devletimiz, bakan arkadaşlarımızla tüm kurumlarıyla deprem anından itibaren, yıkıntı altında kalan vatandaşlarımızı kurtarmak ve sarsıntıdan etkilenen herkese yardımcı olmak için harekete geçmiştir.

AFAD, emniyet teşkilatımız, diğer ilgili kamu personeli canla başla işlerini yapıyor. Bakanlarımız süratle olay yerine ulaşmışlardır.

Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfımıza bunun için gereken kaynak hemen aktarılmıştır. Hedefimiz yaralı bir an önce sarmaktır.

Katar Devlet Başkanı aramış, kendisiyle görüşmeleri yaptık. Ve herhangi bir destek talebi gerekirse bütün imkanlarımızla yanınızdayız dediler. Kendilerine teşekkür ettik.

Yunanistan Başbakanı sayın Miçotakis yine aynı şekilde aradılar, zira bu depremden Yunanistan da etkilendi. Fakat görüşmeyi yaptığımız anda onlarda herhangi bir ölüm söz konusu değildi. Fakat etkilendiklerini onlar da söylediler. Yardıma ihtiyaç varsa biz hazırız dediler. Biz de kendilerine şu an böyle bir şey söz konusu değil, fakat bize düşen bir şey varsa Yunanistan'ın yanındayız dedik.

"İzmir'den gelen haber bizleri üzmüştür"

Aliyev kardeşimiz de aradılar, onlar da her türlü imkanımızla yanınızdayız dediler, onlar da şükranlarımızı bildirdik. Ocak ayında meydana gelen Elazığ ve Malatya depreminin acıları hala yüreğimizdeyken, İzmir'den gelen haber bizleri üzmüştür.

Bu acılı günümüzde yardım teklifinde bulunan tüm dost ülkelere tekrar teşekkür ediyorum. Değerli dostlar, kardeşlerim sağlık altyapımızın gücü depremde olduğu gibi koronavirüs salgınında da en büyük avantajlarımızdan biridir.

Dünyanın son dönemde karşılaştığı en büyük sağlık krizi olan koronavirüs salgını sürecinde canla başla çalışan sağlık ordumuza buradan bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı sağlık ordumuz mensuplarına tekrar şifalar diliyorum.

Ülkemizi de olumsuz etkileyen bu salgın yeni dalgalarla hala yoluna devam ediyor Vaka sayısının 45 milyonu geçtiği, can kaybı sayısının 1 milyon 200 bine ulaştığı salgına karşı hala kesin ve etkili bir çare bulunamamıştır. Artık fiilen kullanım aşamasına gelen aşı çalışmaları bu konudaki en büyük ümidimizdir.

Aşı çalışmaları

Türkiye bir yandan Çin, Rusya, Amerika gibi ülkelerdeki aşı çalışmalarını yakından takip ederken, diğer taraftan da kendi aşısını geliştirmek için yoğun çaba içindedir. İnşallah önümüzdeki bahar aylarında kendi aşımızı vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Amacımız ilk etapta yüksek risk gruplarından başlayarak bu hizmeti tüm vatandaşlarımıza ulaştırmaktır.

Dünya salgın karşısında mazlum ve mağdurlar adeta kaderlerine terk edildi. Türkiye olarak bu noktada gerçekten örnek bir tavır ortaya koyduk. Salgın döneminde 155 ülkenin ve 8 uluslararası kuruluşun tıbbi malzeme desteği talebine olumlu cevap vererek elimizdeki imkanları paylaştık. Her konuda kendimiz ve tüm dostlarımız için en iyisini yapmanın gayreti içinde olduk.

"Öyle rastgele söylenmiş bir ifade değil"

Rabbimden tüm insanlığı bu salgından bir an önce kurtarmasını diliyorum. Türkiye artık 84 milyonu bulmak üzre olan nüfusu içindeki 15 milyona yaklaşan ilk, orta, lise öğrencisi ve 8 milyon üniversite öğrencisiyle gerçekten imrenilecek genç bir insan kaynağına sahiptir.

30 yaş altı nüfusumuzun toplam nüfusa oranı yüzde 40'a yaklaşıyor. En az üç çocuk temennisi öyle rastgele söylenmiş bir ifade değil, ülkemizin geleceği bakımından hayati öneme sahip bir tespittir.

Dikkat ederseniz sadece genç demiyorum, aynı zamanda yetişmiş vurgusunu da yapıyorum. İnsani ve milli değerlerle güçlü şekilde donanmamış, çağın teknolojisine hakim şekilde yetiştirilmemiş bir genç nüfus avantaj olmaktan çıkıp başlı başına bir sorun haline dönüşür.

Geçtiğimiz asra gelişmiş, bu sıfatla damga vuran ülkelerin nüfus konusundaki kayıpları sebebiyle ciddi bir gelecek kaygısı içine girdiklerini görüyoruz.

Hatta bu endişenin batıda yükselen islam düşmanlığı ve yabancı düşmanlığının ana sebeplerinden biri olduğunu da biliyoruz.

Türkiye geleceğin yıldızları arasında gösteriliyor. Katıldığım bilim toplantılarında gördüğüm bir gerçeği sizlerle burada paylaşmak istiyorum.

Türkiye'nin gerçekleştirdiği tarihi atılım, bilim ve araştırma faaliyetlerinde de önümüzü açmıştır. Başbakanlığım ve Cumhurbaşkanlığım döneminde bilimsel çalışmaların teşviki, araştırma-geliştirme faaliyetlerinin yaygınlaştırılması, yüksek teknolojinin tasarımı hususundaki her projeye şahsi destek verdim.

İnşallah halen içinden geçtiğimiz şu kritik süreci başarıyla geride bırakıp 2023 hedeflerine ulaştığımızda karşımızda yepyeni bir Türkiye göreceğiz.

Ülkemize ve kendimize olan güvenimizin artması, 2053 vizyonumuzun altını daha güçlü şekilde doldurmamızı sağlıyor.

Maruz kaldığımız tüm saldırılara, tüm engellemelere rağmen bilimde de Türkiye'yi dünyanın en iyi ülkeleri arasında bir numaraya taşımaya kararlıyız. Bu konuda en büyük desteği bilim insanlarından bekliyoruz. Emeğiniz ve gayretleriniz için her birinize teşekkür ediyorum.

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Ödülleri

Bugün Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı ödüllerini veriyoruz. Aziz Sancar Bilim Ödülü'ne layık görülen Taner Demirer hocamızı tebrik ediyorum. Taner Demirer hocamız daha önce de kendisine başka ödülleri de tevdii ettiğimiz, kanser alanındaki çalışmalarını yakından bildiğimiz ülkemizin gururu bilim insanlarımızdan biridir.

Koçak Farma, yerli kovid 19 aşısının üretimindeki gayretleriyle ülkemize değer katmış bir firmamızdır. Ender Koçak'ın şahsında tüm KoçakFirma ailesini tebrik ediyorum.

Teşvik ödüllerini Bilkent Üniversitesi'nde Ercüment Çiçek'e, Doktor Arif Ergin Çetin'e ve Koç Üniversitesi'nden Doç. Dr. Mehmet Gönen'e takdim ediyoruz.