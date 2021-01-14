Erdoğan hangi aşıyı oldu? Çin aşısı mı Alman aşısı mı?

Acil Kullanım Onayı verilmesinin ardından ilk CoronaVac aşısı, dün Ankara Şehir Hastanesi'nde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya ve Bilim Kurulu üyelerine yapılmıştı. Son dakika bilgisine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Şehir Hastanesi'ne gelerek koronavirüs aşısının ilk dozunu oldu. Erdoğan 28 gün sonra ikinci dozu olacak. Peki, Erdoğan hangi aşıyı yaptırdı?

Erdoğan hangi aşıyı yaptırdı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Şehir Hastanesi'nde COVID-19 aşısı yaptırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ankara Şehir Hastanesi’nde CoronaVac aşısı oldu.

AK Parti MYK toplantısının ardından Erdoğan, hastaneye gelerek CoronaVac aşısının ilk dozunu yaptırdı.

Telegram hesabından paylaşımda bulunan Erdoğan, ''Ben de aşı oldum'' ifadelerine yer verdi.

Sinovac tarafından üretilen koronavirüs aşısının dün acil kullanım iznini almasının ardından ilk aşılar dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerine yapılmıştı. Bugün aşı olan sağlık çalışanı sayısı ise 200 bini geçti.

Acil kullanım onayı verilmişti

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından, analizleri tamamlanan CoronaVac aşısı için "Acil Kullanım Onayı" verildi.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan yapılan açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı tarafından bulaşıcı hastalıklar kapsamında kabul edilen ve halk sağlığını ciddi olarak tehdit eden Kovid-19 pandemisiyle mücadele kapsamında kullanılması planlanan "Coronavac 600 SU/0.5 ml IM Enjeksiyon Süspansiyon İçeren Flakon" isimli aşının, halka hızlı erişiminin sağlanması için Acil Kullanım Onayı kapsamında değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda bilimsel veriler değerlendirilirken, bir yandan da ülkemize ulaşan numuneler kurumumuz laboratuvarlarında 14 gün boyunca incelenmiştir.

Bilimsel değerlendirmeler ve incelemeler sonucunda, Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca ilgili aşı için Acil Kullanım Onayı verilmiştir."