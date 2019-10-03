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Erdoğan, Hakan Fidan'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Başkanı Hakan Fidan'ı kabul etti. Görüşme 2 saat sürdü.

03 Ekim 2019 Perşembe 20:47
Erdoğan, Hakan Fidan'ı kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) BaşkanıHakan Fidan'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabul, 2 saat sürdü.

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Haber Tarihi: 03 Ekim 2019 Perşembe 20:47
  1. Hakan Fidan
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Cumhurbaşkanlığı

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