Erdoğan, Hakan Fidan'ı kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Başkanı Hakan Fidan'ı kabul etti. Görüşme 2 saat sürdü.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) BaşkanıHakan Fidan'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabul, 2 saat sürdü.

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